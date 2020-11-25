Нефтяной танкер подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии на границе с Йеменом - агентство

Нефтяной танкер подвергся нападению в саудовском порту эш-Шукайк, недалеко от границы с Йеменом, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщил владелец танкера, судно Agrari типа Aframax, способное перевозить порядка 700 тыс. баррелей нефти, было пробито примерно на один метр выше ватерлинии. ЧП произошло, когда судно готовилось покинуть морской терминал, завершив разгрузку. Владелец судна подтвердил, что экипаж находится в безопасности, информации о загрязнении не поступало.

По данным агентства, инцидент произошел не на объекте экспорта нефти. По данным систем отслеживания судов, которые собрал Bloomberg, танкер мог доставлять нефтепродукты из Европы.

Как сообщает источник агентства, судно, предположительно, могло подорваться на мине.

Ранее в понедельник йеменские повстанцы-хуситы сообщили о пуске ракеты по нефтяной распределительной станции саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море. Заявление было размещено в твиттере военного представителя хуситов, который предупредил, что "операции будут продолжены". В связи с этим он предложил работающим в районе Саудовской Аравии компаниям проявлять осторожность.

Хуситы захватили столицу Йемена Сану и большую часть севера страны в 2014 году.

В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента Абд-Раббу Мансура Хади.