Ранее судимый житель Броваров задержан по подозрению в организации похищения лидера харьковской ромской общины - прокуратура

Правоохранители задержали в Киеве двух человек по подозрению в похищении и требовании выкупа за харьковчанина, являющегося лидером ромской громады.

"24 ноября 2020 злоумышленники похитили и незаконно лишили свободы указанного мужчину. Они прислали сыну потерпевшего записанное видео с требованием передать им $100 тыс. В случае отказа от выполнения требований злоумышленники угрожали нанесением тяжких телесных повреждений или убийством", - сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия похищение организовал ранее судимый 22-летний житель Броваров Киевской области. Он и его сообщник были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на территории Киева в день похищения. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (вымогательство и законченное покушение на незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований НП Украины. Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284359