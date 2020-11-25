События

14:57 25.11.2020

Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы

1 мин читать

Власти Болгарии решили ужесточить ограничительные меры из-за роста числа заражений коронавирусом и запретили туристические поездки, а также закрыли рестораны и школы, сообщает газета Novinite со ссылкой на министра здравоохранения страны Костадина Ангелова.

Новые меры вступят в силу с пятницы и продлятся до 21 декабря. Они включают закрытие школ, а также всех внеурочных занятий, высших учебных заведений. Любые индивидуальные и групповые занятия в центрах и школах тоже будут запрещены. Кроме того, власти приостановили туристические визиты в страну, а также запретили жителям выезжать за границу.

На время также прекратятся конгрессы, семинары, культурные и развлекательные мероприятия. Исключением станут театры, которым разрешили принимать 30% от максимального числа посетителей.

Жителям Болгарии нельзя будет проводить частные собрания и устраивать праздники более чем на 15 человек. Спортзалы, рестораны, казино и торговые центры тоже временно закрываются.

Всего с начала пандемии в Болгарии выявили 129,3 тыс. зараженных, скончались 3,2 тыс. человек.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

В Украине за сутки зафиксировано 13 882 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин согласовал назначение Полоскова и Тимчук новыми главами Закарпатской и Харьковской обладминистраций

Кабмин уволил Романовича с должности замминистра экономики

Ответственность за отсутствие мемориала Героев Небесной сотни должно разделить руководство страны, независимо от фамилий – обращение музея Майдана

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Более 270 квартир для переселенцев приобретено за три года, в 2020-2021 годах намерены купить еще 410 объектов жилья - Минреинтеграции

Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории - Минреинтеграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА