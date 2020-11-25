Кабмин согласовал назначение Полоскова и Тимчук новыми главами Закарпатской и Харьковской обладминистраций

Кабинет министров Украины согласовал назначение новых глав Закарпатской и Харьковской областных государственной администраций и увольнение прежних.

Соответствующие проекты указов президента правительство одобрило в среду.

В частности, на должность главы Закарпатской обладминистрации согласован Анатолий Полосков, на должность главы Харьковской обладминистрации – Айна Тимчук.

Полосков является директором ООО "Винодельческая компания "Шато Чизай".

Тимчук - руководитель аппарата Днепропетровской обладминистрации.

Правительство в этот день также согласовало увольнение главы Закарпатской обладминистрации Алексея Петрова и главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера.