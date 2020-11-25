В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

980 киевлян заболели коронавирусной инфекцией Covid-19 за минувшие сутки, из них 70 госпитализированы, 23 ранее заболевших человека умерли, 346 выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев ", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Среди заболевших, по его словам, 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от двух до 17 лет, а также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 53 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие помещены на самоизоляцию под контролем врачей.