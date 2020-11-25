События

09:50 25.11.2020

В Украине вступили в силу изменения в ПДД: велосипедистам разрешили движение по полосе маршрутного транспорта, пешеходы должны носить светоотражатели

2 мин читать
В Украине вступили в силу изменения в ПДД: велосипедистам разрешили движение по полосе маршрутного транспорта, пешеходы должны носить светоотражатели

В Украине в среду, 25 ноября, вступил в силу ряд изменений в Правила дорожного движения (ПДД), касающихся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Так, ранее водители и пассажиры такси во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за их пределами, могли не использовать ремни безопасности. Согласно новым правилам, они обязаны быть пристегнуты, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в телеграмм-канале.

"Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать. Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, вступает в силу норма о запрете изменять размер, форму, пометки, цвет и расположение номерных знаков, наносить на них дополнительные пометки или закрывать их. Номера должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам, согласно новым правилам, позволяется передвигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.

Пешеходы должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины", - подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, изменения в ПДД были приняты Кабинетом министров Украины 11 ноября.

Источник: https://t.me/mvs_ukraine/5082

Теги: #пдд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 20.11.2020
Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

14:52 11.11.2020
В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы - решение Кабмина

В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы - решение Кабмина

12:31 21.10.2020
КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

17:06 23.09.2020
Украинцы с начала года оплатили только 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД - "Штрафы UA"

Украинцы с начала года оплатили только 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД - "Штрафы UA"

13:40 14.07.2020
Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

17:38 13.07.2020
Рада приняла в 1-ом чтении законопроект об админаресте и повышении штрафов за вождение в пьяном виде

Рада приняла в 1-ом чтении законопроект об админаресте и повышении штрафов за вождение в пьяном виде

09:30 04.06.2020
В первые три дня работы системы видеофиксации снижается количество нарушений ПДД- Геращенко

В первые три дня работы системы видеофиксации снижается количество нарушений ПДД- Геращенко

18:55 03.06.2020
МВД Украины запустило мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

МВД Украины запустило мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

12:16 02.06.2020
На второй день работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений сократилось на 40% - Геращенко

На второй день работы камер видеофиксации нарушений ПДД количество нарушений сократилось на 40% - Геращенко

11:38 01.06.2020
Криклий: На первых этапах работы камер автофиксации правонарушений будет фиксироваться превышение установленной скорости движения

Криклий: На первых этапах работы камер автофиксации правонарушений будет фиксироваться превышение установленной скорости движения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

В Украине за сутки зафиксировано 13 882 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, погиб военнослужащий ВСУ

Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners

Умер раненый снайпером под Авдеевкой украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

В Запорожье около Хортицы подняли со дна Днепра старинный лафет XVII-XVIII веков

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

В Киеве открылась фотовыставка об истории жизни немки, переехавшей в Украину после Первой Мировой и погибшей в советском лагере

Казахстан должен быть готов к возможным новым эпидемиям - президент Токаев

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП в Кривом Роге

Байден в первые 100 дней у власти планирует провести иммиграционную реформу, отменить указы Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 13 882 заболевших COVID-19 – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 60 млн, жертв - 1,39 млн

Помпео подтвердил, что госдепартамент начал процесс передачи власти команде Байдена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА