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09:50 25.11.2020

В Киеве открылась фотовыставка об истории жизни немки, переехавшей в Украину после Первой Мировой и погибшей в советском лагере

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Фотовыставка "Боль потомков", посвященная истории жизни немки Магды Хоманн, отправившейся вслед за любимым в Украину после Первой Мировой войны и погибшей в ГУЛАГе, открылась в Киеве.

"Мы эти проектом хотели передать настоящую картину жизни, и языком черно-белой и цветной фотографии - настоящую картину любви, настоящую картину страдания женщины Магды Хоманн, которая влюбилась в бывшего военнопленного Первой мировой войны украинца Алексея Кучинского. Но за это ее семья отреклась от нее, и без единого документа молодая фрау покидает Германию, отправляясь с любимым в Украину", - рассказала руководитель общественного объединения "Лейпцигский дом" Лариса Комарова на презентации выставки в Киеве во вторник.

По ее словам, Хоманн пришлось встретиться в Украине с такими испытаниями, как Голодомор, смерть мужа весной 1934 года, сталинские репрессии 1937-1938 гг., Вторая мировая война, наступление Германии на Украину, участие в войне ее сыновей против ее братьев и племянников.

"Все это реальные факты жизни немки Магды Хоманн, которой так и не удалось избежать ужасов сталинского ГУЛАГа, и в 1944 году ее арестовали по национальной принадлежностьи с клеймом "враг народа", - рассказала Комарова.

Она отметила, что Хоманн погибла в ГУЛАГе, а её сыновья вернулись с войны живыми.

"Он (Сергей Сай-Боднар, правнук Магды Хоманн - ИФ) открыл правду о своем роде, и через тяжелую трагическую судьбу своей немецкой прабабушки, которая волей судьбы оказалась в Украине, он показал судьбу каждой украинской женщины, селянина, который прошел через коллективизацию, Голодомор, Вторую мировую войну, репрессии, депортации. Потому мы были одержимы реализацией этой проекта, чтобы засвидетельствовать эту историю о настоящей жизни в тяжелые годы", - сказала заместитель председателя Совета немцев Украины, руководитель Центра немецкой культуры "Видерштраль" Людмила Коваленко-Шнайдер.

Исторически-документальная фотовыставка "Боль потомков" организована Центром немецкой культуры "Видерштраль" совместно с общественной организацией "Лейпцигский дом" при информационной поддержке украинского национального информационного агентства "Укринформ", в помещении которого она проходит.

Теги: #репрессии #гулаг #фотовыставка #первая_мировая #выставка
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