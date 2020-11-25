Казахстан должен быть готов к возможным новым эпидемиям - президент Токаев

В Казахстане в ближайшие пять лет с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на здравоохранение, а также на образование, науку, культуру и спорт, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"С учетом глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт - это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям", - сказал Токаев, выступая на внеочередном, XX съезде партии "Нур Отан" в среду.

По словам главы государства, будет завершено создание единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В Нур-Султане и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Кроме этого, отметил президент, для развития региональной медицины во всех областях страны построят 20 современных медицинских центров, обеспечат всем необходимым оборудованием районные больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения.

"Заработная плата врачей уже к 2023 году вырастет в 2,5 раза. Главная цель - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет", - добавил он.

Токаев добавил, что важное значение имеет развитие массового спорта. Так, детские и юношеские клубы следует открыть не только в малых и средних городах, но и во всех опорных селах. Вместе с этим следует повысить зарплату тренерам-преподавателям.

"В каждом сельском округе ввести должность инструктора по спорту", - распорядился президент.