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08:51 25.11.2020

Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП в Кривом Роге

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Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП в Кривом Роге

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) с участием автобуса промпредприятия и двух авто погиб человек, еще один госпитализирован, сообщил сайт города 1kr.ua "Первый Криворожский".

"Утром 25 ноября в Ингулецком районе Кривого Рога в результате ДТП один человек умер и один пострадал", – сказано в сообщении на сайте города в среду утром.

В информации сообщается, что на ул.Рудная Кривого Рога столкнулись автобус промышленного предприятия Ikarus, ВАЗ и Volkswagen. От силы столкновения один из автомобилей деформировался и людей из машины доставали спасатели.

"На момент аварии пассажиров в автобусе не было", – отмечено в сообщении 1kr.ua.

По информации специалиста по связям со СМИ третьего пожарно-спасательного отряда Кривого Рога Светланы Чередниченко, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в 17 больницу города. "Второй человек от полученных травм скончался на месте происшествия", – подтвердила Чередниченко.

На месте происшествия работают патрульные, следователи, медики и спасатели.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Источник: https://1kr.ua/news-61724.html?fbclid=IwAR1llWPk6fzYNMnlG-nQhpkv6D1zM3gGfdR0t6H1UyIM46T3GR17IxUOGyk

 

Теги: #дтп_жертвы #кривой_рог
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