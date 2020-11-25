В Украине за сутки зафиксировано 13 882 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 420 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 818 человек; летальных случаев - 229; выздоровело – 8 420 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Накануне, 24 ноября в Украине было зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 23 ноября сообщалось о 10 945 случаях инфицирования коронавирусом; 22 ноября медики зафиксировали 12 073 новых случая; 21 ноября был зафиксирован антирекорд - 14 580 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 661 858 человек, 11 492 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 307 778 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г.Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official