Число заражений COVID-19 в мире приближается к 60 млн, жертв - 1,39 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) среды 59 млн 759 тыс. 225 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 621 тыс. 345, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 409 тыс. 208 против 1 млн 395 тыс. 861 по состоянию на утро вторника, выздоровели более 38 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 591 тыс. 225 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 174 тыс. 216) и 259 тыс. 881 летальный исход (рост за сутки - 2 тыс. 224), излечились почти 4,7 млн.

Второе место занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 575 человек. Всего зафиксировано 9 млн 222 тыс. 216 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 481 до 134 тыс. 699, поправились более 8,6 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 118 тыс. 708 заболевших, что на 31 тыс. 100 человек больше, чем сутками ранее, умерли 170 тыс. 115 больных (рост - на 630), вылечились более 5,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 181,5. В США на 1 млн жителей скончался 781 человек, Индии - 97, Бразилии - 798.