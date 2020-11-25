Российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, погиб военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, в том числе огонь вел снайпер, в результате чего смертельное ранение под Авдеевкой получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности", – сообщается в утренней сводке штабе на странице в Фейсбук в среду утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал украинских военнослуащих неподалеку Водяного. По позициям ВСУ в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер.

"В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – подчеркнули в штабе.

В штабе также отметили, что о действиях российских наемников было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина", – констатировали украинские военнослужащие.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news