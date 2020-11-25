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07:31 25.11.2020

SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink, довела угруповання до 953 апаратів

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SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink, довела угруповання до 953 апаратів

Важка ракета-носій Falcon 9 у середу вранці успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 60 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Це вже 16-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників, від травня минулого року, в рамках проекту Starlink. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 24 жовтня. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 953 космічних апаратів Starlink. Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Запуск був здійснений 24 листопада о 21:13 за часом Східного узбережжя США (25 листопада в 04:13 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Через 14 хвилин 46 секунд після старту ракети група супутників Starlink була виведена на задану орбіту.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запуску всьоме, через 8 хвилин 43 секунди після запуску здійснив керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в Атлантиці приблизно в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні морські судна Ms. Chief and GO Searcher в Атлантиці повинні були "зловити" в надводні мережі або виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $ 6 млн при запусках своїх ракет.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а у подальшому - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. SpaceX раніше повідомляла, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в $ 10 млрд.

 

 

Теги: #ракета #falcon_9 #запуск #spacex
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