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04:52 25.11.2020

Погибшим от пули снайпера был 31-летний фастовчанин Вячеслав Минкин

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Погибшим от пули снайпера был 31-летний фастовчанин Вячеслав Минкин

Скончавшийся от ранения, полученного от пули снайпера под Авдеевкой во вторник, был 31-летний фастовчанин Вячеслав Минкин, награжденный медалью за участие в боях "Светлодарска дуга", сообщила пресс-служба Фастовского горсовета.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин", – гооворится в сообщении на странице горсовета в Фейсбук во вторник.

В пресс-службе подчеркнули, что погибший 31-летний Минкин был женат, имел сына.

Также отмечается, что в 2019 году он был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

Как сообщалось, 24 ноября возле г.Авдеевка Донецкой области от пули снайпера российских наемников ранение получил украинский военнослужащий. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Позже раненный скончался.

"Вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - говорится в сообщении на странице штаба операции Объединненных сил в Фейсбук.

 

Источник: https://www.facebook.com/radafastiv/posts/3596140427170703

Теги: #жертва #оос #имя
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