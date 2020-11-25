В Европе отмечается спад заболеваемости COVID-19, однако в ряде стран фиксируют рекордные показатели смертности

В ряде стран Европы фиксируют максимальные показатели суточной смертности среди инфицированных коронавирусом COVID-19, в то же время наблюдается снижение темпов распространения инфекции, в частности, во Франции и Великобритании.

В Италии зафиксирован рекордный с конца марта суточный прирост летальных исходов - за последние 24 часа в стране скончались 853 инфицированных, что более, чем на 200 человек выше показателя предыдущего дня.

Кроме того, за сутки выявили 23 тыс. 232 новых случая коронавируса, что немного выше, чем накануне (22 тыс. 930). Рекордный прирост случаев заражения зафиксировали 13 ноября, он составил 40 тыс. 902.

По данным федерации врачей Италии, 27 сотрудников здравоохранения скончались за последние 10 дней от последствий заражения коронавирусом, заболели за последний месяц 27 тыс. медицинских работников.

За время пандемии в Италии диагностировали свыше 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. При этом более 51 тыс. заразившихся скончались. Италия стала шестой страной в мире и второй в Европе - после Великобритании, где показатель смертности превысил эту отметку. Между тем, более 605 тыс. итальянцев успешно выздоровели, переболев коронавирусной инфекцией.

Максимальный показатель суточной смертности среди инфицированных за вторую волну пандемии зафиксирован в Испании. За последние 24 часа в стране скончались 537 заразившихся COVID-19. Предыдущий рекорд за вторую волну был установлен неделю назад, он составил 436 летальных исходов за сутки.

Власти зарегистрировали 12 тыс. 228 случаев коронавируса за сутки.

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 диагностировали почти 1,6 млн инфицированных, причем общее число летальных исходов среди заболевших составляет более 43,6 тыс.

Накануне сообщалось, что в Испании показатель случаев коронавируса на 100 тыс. жителей страны, исходя из статистики за две недели, снизился до 374. Отмечается, что впервые с 23 октября он составляет менее 400.

Суточные показатели заболеваемости снижаются во Франции: за сутки выявлены 9 тыс. 155 случаев коронавируса. Накануне органы здравоохранения Франции зафиксировали 4 тыс. 452 случая COVID-19 за сутки. Такие низкие показатели, в частности, объясняются традиционно меньшим количеством тестирований в воскресенье, отмечали западные СМИ. Тем не менее, цифры заболеваемости продолжают падать с 20 ноября.

За сутки во Франции скончались 458 человек (накануне 501). Таким образом, число летальных исходов, связанных с COVID-19, во Франции превысило отметку в 50 тыс. и составило 50 тыс. 237.

Всего во Франции выявили 2 млн 153 тыс. 815 случаев COVID-19. По заболеваемости коронавирусом Франция занимает четвертое место в мире, а по смертности - седьмое.

Как заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, в стране подошла к концу вторая волна пандемии коронавируса. На этих выходных, по сообщению президента, начнут ослаблять введенный в стране режим изоляции, таким образом, к Рождеству откроются магазины, театры и кинотеатры. При этом, по словам Макрона, рестораны, кафе и бары не будут работать до 20 января для того, чтобы не вызвать развития третьей волны пандемии.

В Великобритании зарегистрирован самый низкий суточный прирост заразившихся COVID-19 - за последние 24 часа выявили 11 тыс. 299 случаев. В то же время суточное количество смертей среди инфицированных выросло в три раза по сравнению с предыдущим днем - до 608.

Ранее во вторник власти приняли решение сократить обязательный 14-дневный карантин для людей из стран, по прибытии из которых требуется данная мера из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 55,8 тыс. человек с COVID-19 скончались.

Тем временем западные СМИ сообщают, что в Швеции, которая весной 2020 года во время первой волны коронавируса не вводила локдаун, Агентство по охране здоровья и соцпомощи при Минздраве подвергло критике работу домов престарелых в эпидемию, что привело к массовым смертям в этих учреждениях. Так, в Швеции примерно половина из 6,5 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19, пришлась на дома престарелых.

Согласно заключениям агентства, за проявившиеся "серьезные недостатки" системы социального обеспечения нельзя винить одну лишь эпидемию. Вместе с тем, в период с марта по июнь 2020 года 20% заболевших коронавирусом в доме престарелых не были обследованы врачами в индивидуальном порядке. В том случае, когда пациентов обследовали, у менее 10% это был медицинский осмотр, большинство получило консультацию по телефону. Лечению также был нанесен урон из-за неверных данных в медицинских картах постояльцев домов престарелых.

В агентстве заключили, что жители домов престарелых не получили нормальной помощи в случае заражения или предполагаемого заражения коронавирусом.

СМИ напоминают, что одной из самых жестких ограничительных мер в Швеции весной являлся запрет на свободное посещение домов престарелых. Запрет действовал с 1 апреля до 1 октября.

Отсутствие полноценной изоляции в Швеции имело широкую поддержку, отмечают СМИ, но также вызвало много критики, поскольку число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Швеции оказалось выше, чем у стран-соседей.

Всего в Швеции вывили 225 тыс. 560 случаев коронавируса, 6,5 тыс. человек скончались. В настоящее время в этой стране действуют в основном меры рекомендательного характера. В нескольких регионах, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также не ходить на вечеринки или другие мероприятия с участием большого количества людей.