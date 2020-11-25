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02:22 25.11.2020

Макрон определил этапы облегчения пандемических ограничений, начиная с субботы

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Макрон определил этапы облегчения пандемических ограничений, начиная с субботы

Пик второй волны пандемии COVID-19 во Франции пройден, и улучшающиеся показатели позволяют осуществить поэтапно некоторые облегчения режима ограничений, заявил президент Эмманюэль Макрон.

"Новый этап начнется утром в субботу, 28 ноября", - сообщил Макрон в телевизионном обращении к населению во вторник вечером.

Торговый сектор возобновит работу до 21:00 при соблюдении строгих санитарных правил.

Перемещения людей разрешаются в радиусе 20 км в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.

При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет необходимости.

Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.

При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00. "Мы сможем свободно перемещаться вечером с 24 по 31 декабря", - уточнил президент.

Рестораны и спортивные залы смогут открыться 20 января, если будут достигнуты соответствующие санитарные показатели. Очные занятия в лицеях возобновятся, а 15 дней спустя это произойдет в университетах.

"Не идет речь о рождественских каникулах, как это было обычно", - предупредил Макрон, еще раз призвав сократить до минимума необязательные перемещения.

По его мнению, невозможно будет открыть горнолыжные станции до новогодних праздников из-за высокого риска заражений коронавирусом. Он пообещал в ближайшее время принять соответствующие решения по данному вопросу.

"Вероятно, мы начнем с конца декабря - начала января, при условии одобрения медицинской администрацией, вакцинировать уязвимых людей, то есть наиболее пожилых", - продолжил президент.

"И хочу также быть ясно понятым: я не сделаю вакцинацию обязательной", - заверил он.

Макрон считает необходимыми применять обязывающие меры соблюдения правил изоляции теми, кто заразился вирусом.

"Мы должны действовать более принудительно в отношении тех, у кого вирус", - сказал он, призвав правительство и парламент предусмотреть обязывающие правила изоляции для тех, у кого положительные тесты на коронавирус.

Каждые две недели будет проводиться анализ санитарной ситуации и рассматриваться вопрос о возможном дальнейшем смягчении или, напротив, усилении режима ограничений. "Так как мы должны сделать всё, чтобы избежать третьей волны, всё сделать, чтобы избежать третьей всеобщей изоляции", - заявил президент.

Макрон пообещал финансовую помощь государства предприятиям, которые останутся "административно закрытыми" в последующие недели. Например, рестораны смогут получить 20% от годового оборота.

Предусмотрена поддержка наиболее пострадавшей части активного населения, лишившейся работы.

Президент объявил, что социальная помощь будет оказана 4 млн семей и 1,3 млн молодых людей "в конце недели".

Теги: #коронавирус #макрон #франция #ограничения
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