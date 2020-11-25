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01:31 25.11.2020

Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

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Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

Белый дом дал разрешение на предоставление кандидату в президенты США Джо Байдену доступа к письменному ежедневному президентскому брифингу, сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Сообщается, что день, когда Байден подучит первый такой документ, согласовывается.

Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.

Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.

Теги: #доступ #сша #донесения #байден
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