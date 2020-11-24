В Чернигове задержали иностранца, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность иностранного пропагандиста, который пытался создать в Чернигове группировку сторонников агрессивной войны.

"По данным предварительного следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в нашем государстве, распространял через интернет призывы к противоправным действиям. Злоумышленник размещал на своей интернет-странице материалы о якобы доминировании так называемого "славянского государства" над другими народами. Также он распространял дискриминационные статьи, где унижались честь и достоинство представителей одного из национальных меньшинств", - сообщает пресс-центр СБУ.

Также было установлено, что иностранец принадлежал к одной из радикальных группировок, которая была создана на территории РФ.

В ходе расследования оперативники задокументировали, что агитатор занимался активным поиском сторонников в регионе для привлечения их к пропагандистским мероприятиям.

Во время обысков по адресам проживания и автомобиле иностранца сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также было изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

На данный момент решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.

Проверяется информация о сотрудничестве иностранца со спецслужбами РФ.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/u-chernihovi-sbu-poperedyla-stvorennia-radykalnoho-oseredku-yakyi-propahuvav-ahresyvnu-viinu?fbclid=IwAR0L__oI8CgfYHKnzHT_7wyspqSMqRrFxh8aLXeRtxUJo8LeDIo_tXoKVGs