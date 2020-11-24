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21:56 24.11.2020

Трамп провел церемонию помилования индейки в преддверии Дня благодарения

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Трамп провел церемонию помилования индейки в преддверии Дня благодарения

Президент США Дональд Трамп во вторник распорядился "помиловать" индейку по кличке "Корн" (Кукуруза) перед наступающим 26 ноября Днем благодарения.

"Корн, я дарую тебе полное помилование", - заявил Трамп, обращаясь к индейке на церемонии.

Несмотря на то, что президент распорядился "помиловать" только одну индейку, традиционно жизнь даруется и второй индейке.

Специально для этой церемонии из города Уолкот (штат Айова) в Вашингтон привезли двух индеек "Корн" (Кукуруза) и "Коб" (Початок). До церемонии индейки содержались в отеле Willard Intercontinental Hotel.

В прошлом году в церемонии участвовали индейки по имени "Брэд" (Хлеб) и "Баттер" (Масло)

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.

Теги: #сша #индейка #трамп #помилование
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