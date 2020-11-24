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20:55 24.11.2020

Прокуратура АР Крым передала в суд дело судьи, незаконно осудившего одного из лидеров Меджлиса

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Прокуратура АР Крым передала в суд дело судьи, незаконно осудившего одного из лидеров Меджлиса

Прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополь передала в суд обвинительный акт по делу бывшего судьи Бахчисарайского районного суда АР Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году, изменив присяге судьи, перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, заняв должность судьи "Бахчисарайского районного суда Республики Крым", оказывал помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", - указывается в сообщении.

Также установлено, что обвиняемый принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан Украины, несогласных с оккупацией полуострова. Судья незаконно использовал законодательство Российской Федерации, в частности, при рассмотрении "административных протоколов", которые были составлены в одном из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа за участие в указанном представительном органе.

Судья обвиняется по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

На данный момент обвиняемый объявлен в розыск.

 

Теги: #крым #обвинение #судья
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