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19:57 24.11.2020

Минэкономики решило объявить конкурсный отбор на должность руководителя "Укрспирт"

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Минэкономики решило объявить конкурсный отбор на должность руководителя "Укрспирт"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 24 ноября решило объявить конкурсный отбор на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" как особо важного для экономики предприятия", - написала Панаиотиди в соцсети Facebook во вторник.

В свою очередь и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун назвал это решение правильным.

"Уверен, конкурс будет проведен в соответствии всем нормам и победитель продолжит начатую работу", - отметил он.

Как сообщалось, ГП "Укрспирт" за январь-сентябрь 2020 года нарастил чистую прибыль в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,1 млн грн. За девять месяцев этого года производство спирта выросло на 19,6% - до 4,72 млн дал.

"Укрспирт" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн. Производство этилового спирта в 2019 году сократилось на 5% - до 5,9 млн дал.

Блескун занимает должность и.о. директора ГП "Укрспирт" с ноября 2019 года.

Теги: #конкурс #укрспирт
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