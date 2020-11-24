Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Губернатор американского штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что победа кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена официально утверждена в штате.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф у себя в твиттере.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В то же время в ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании заявил, что не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте (Пенсильвания), признал аргументы инициировавшей иск команды Трампа "безосновательными и спекулятивными".

Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Ранее юристы Трампа пытались оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте. Они заявляли, что около 700 тыс. бюллетеней должны быть признаны недействительными.