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18:28 24.11.2020

Суд смягчил меру пресечения всем подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином – прокуратура

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Киевский районный суд Харькова закончил рассмотрение ходатайств прокуратуры об измении мер пресечения подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус с представителями общественной организации "Патриоты за життя" под г.Люботин Харьковской области с безальтернативного содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

"По всем 15 подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось ранее, орган досудебного расследования счел возможным смягчить меру пресечения, поскольку риски, предусмотренные п.п 1, 2 ч.1 ст.177 Уголовного процессуального кодекса уменьшились в результате того, что следствие не получило объективных и достаточных данных о причастности подозреваемых к покушению на убийство членов общественной организации "Патриоты за життя".

Ранее, 19 ноября, пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что из двух статей, инкриминировавшихся подозреваемым, осталась только одна - хулиганство (ч.4. ст.296 УК Украины). Версия причастности подозреваемых к покушению на убийство (ч.15 п.1,7,12 ч.2 ст.115 УК Украины) не подтвердилась.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты за життя", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В нападении подозреваются 15 человек, 14 из которых полиция задержала в тот же вечер в Красноградском районе Харьковской области. Всем задержанным было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Теги: #опзж #суд
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