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18:05 24.11.2020

Украинские компании могут принять участие в проектах по восстановлению Афганистана - Кулеба

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Украинские компании могут принять участие в проектах по восстановлению Афганистана - Кулеба

Украина готова приобщиться к процессу восстановления Афганистана, а украинские компании могут принять участие в проектах по восстановлению страны, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование и оборудование", - сказал Кулеба в видеообращении к участникам пленарного заседания высокого уровня конференции "Афганистан 2020" во вторник, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Также глава МИД подчеркнул, что украинские специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать ", - указал Кулеба.

Министр напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и заверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона.

Кроме того, глава украинского МИД выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении внутриафганского диалога. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана как можно лучше будет способствовать укреплению мира, процветанию и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

Конференция под лозунгом "Мир, процветание и самодостаточность" проходит в Женеве 23-24 ноября с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-rozpoviv-uchasnikam-konferenciyi-afganistan-2020-pro-mozhlivosti-ukrayinskih-kompanij-u-vidbudovi-afganistanu

Теги: #кулеба #афганистан
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