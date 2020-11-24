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16:32 24.11.2020

На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

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На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

На Донбассе вблизи Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий, сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

"Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы. Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. "Состояние его здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в бригаде.

 

Теги: #оос #ордло
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