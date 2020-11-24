SkyUp начнет полеты по направлению Киев-Берлин с 29 марта 2021г

Авиакомпания SkyUp (Киев) с 29 марта начнет полеты в Берлин (Германия).

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта по понедельникам, средам и пятницам.

"Германия станет одним из новых направлений нашей летней навигации, которую мы готовимся анонсировать в ближайшее время", - заявили в SkyUp.

Для комфортных и безопасных путешествий авиакомпания рекомендует дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха в страны осуществления рейсов накануне вылета.

Авиакомпания SkyUp Airlines в 2019 году выполнила 12,198 тыс. рейсов и перевезла более 1,7 млн пассажиров (доли регулярных и чартерных рейсов в общем количестве перевозок были почти одинаковыми).

В ближайшие пять лет авиаперевозчик планировал увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС.