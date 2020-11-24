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15:47 24.11.2020

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу: взрывоопасные предметы не обнаружены

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Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу: взрывоопасные предметы не обнаружены

В Киеве после проверки возобновила работу станция метро "Крещатик" и пересадка на станцию метро "Майдан Независимости", сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, обнародованном на странице метрополитена в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Как сообщалось, ранее станция и пересадка были закрыты из-за анонимного звонка о минировании.

 

Теги: #киев #метро #крещатик
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