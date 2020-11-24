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13:58 24.11.2020

Мощности гослабораторий позволяют тестировать на COVID-19 всех, кто в этом нуждается - главный санврач Украины

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Мощности гослабораторий позволяют тестировать на COVID-19 всех, кто в этом нуждается - главный санврач Украины

Мощности государственных лабораторий в Украине позволяют тестировать на наличие коронавируса всех, кого направляют врачи, заявляет заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Тестирование методом ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19! Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также призвал граждан при первых же симптомах ОРВИ обращаться к врачу, а в случае отказа в проведении тестирования на коронавирус обращаться на "горячую линию".

"Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья. В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!", - призвал Ляшко.

 

Теги: #ляшко #коронавирус
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