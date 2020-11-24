В Раде ожидают, что законопроекты по выходу из конституционного кризиса будут представлены до 1 декабря

Исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк ожидает, что рабочая группа до 1 декабря разработает и представит законопроекты по выходу из конституционного кризиса, сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на страницу Кондратюк в Facebook.

"Надеюсь, что до 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис", – подчеркнула Кондратюк.

Она напомнила, что вопросами восстановления антикоррупционного законодательства и решения конституционного кризиса занимается рабочая группа парламента, в которую вошли представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов Рады.

Как отметила и.о. председателя Верховной Рады, заседание группы проходит в закрытом режиме, чтобы ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.

Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/199862.html?fbclid=IwAR3BXyFkC-aKZXfSpYY-ksUp_cyd-N39gqZexcHarTD1GISwL4uzQWWFUYs

https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/posts/3816008698430468

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