Небольшие дожди пройдут в среду на востоке, севере и в центре Украины

В ближайшие сутки, 25 ноября, погоду Украины будет определять теплый на Левобережье и влажный воздух атлантического происхождения, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду в восточных, в большинстве северных, местами в центральных областях небольшой дождь, ночью на востоке с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. На востоке на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была 13,9 в 1938г., самая низкая ночью -18,4 в 1890г.

26 ноября в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь и снег, на остальной территории без осадков. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных до 5° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южных областях до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 26 ноября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.