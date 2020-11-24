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11:57 24.11.2020

В Киеве рекордное количество выявленных зараженных коронавирусом за сутки - 1422

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В Киеве рекордное количество выявленных зараженных коронавирусом за сутки - 1422

За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 1422 больных коронавирусной болезнью COVID-19, тогда как выздоровели 347 ранее заболевших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1422 больных коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян", - написал Кличко на своей странице в Facebook во вторник утром.

Выявленное во вторник количество новых случаев заражения является рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 ноября и составил тогда 1 391 случай.

По информации мэра Киева, случаев заболевания COVID-19 на 24 ноября в столице уже 61 640.

За прошедшие сутки заболели 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет; 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет; 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет. Заболел также 81 медик.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолел 21 091 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170. Но в Дарницком районе - 159 случаев.

Источник: https://www.facebook.com/merkieva/

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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