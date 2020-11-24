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11:08 24.11.2020

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 153 человек – командование Медсил

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В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 153 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 153 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 815 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 6 379 человек, летальных случаев – 26", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, за сутки зарегистрировано 153 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 130 человек.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Также на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 353 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 287 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 188 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://cutt.ly/3hobgoo

Теги: #всу #коронавирус
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