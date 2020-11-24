События

11:08 24.11.2020

Львовский горсовет провел первое заседание без мэра

2 мин читать

Львовский городской совет нового созыва во вторник провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Заседание прошло в сессионном зале Львовского городского совета и в нем приняли участие депутаты от "Европейской солидарности", ВО "Свобода" и партии "Варта", количество которых в целом составляет 39 депутатов. Представители "Самопомочи" и "Голоса" участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

Также депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания Слипецкий заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового голову Львовской объединенной территориальной громады.

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения сессии именно 24 ноября Слипецкий отметил, что речь идет не о целесообразности, а о выполнении требований закона.

"У нас есть закон, который обязывает провести первую сессию в определенный срок. Мы и так уже провели сессию позже", – сказал он.

Как сообщалось, накануне городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов.

Теги: #львов #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 23.11.2020
Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

14:26 23.11.2020
Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

14:06 23.11.2020
Садовой расценил решение о переносе на завтра первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Садовой расценил решение о переносе на завтра первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

12:27 23.11.2020
Во Львове прощаются с Виктюком

Во Львове прощаются с Виктюком

09:52 23.11.2020
Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

07:52 23.11.2020
В день выборов во Львовской области произошло обесточивание двух избирательных участков

В день выборов во Львовской области произошло обесточивание двух избирательных участков

07:36 23.11.2020
Садовый лидирует во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов выборов

Садовый лидирует во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов выборов

20:26 22.11.2020
За Садового на выборах мэра Львова проголосовали 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2% - экзит-пол "Савик Шустер студии"

За Садового на выборах мэра Львова проголосовали 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2% - экзит-пол "Савик Шустер студии"

14:17 22.11.2020
На участке во Львове члены комиссии подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

На участке во Львове члены комиссии подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

14:15 22.11.2020
На участке во Львове члены УИК подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто дело

На участке во Львове члены УИК подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Госэтнополитики заявляет, что полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, но финансирования недостаточно

В Украине за сутки зафиксировано 12 287 заболевших COVID-19 – Степанов

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 153 человек – командование Медсил

Посол Украины в Израиле обсудил с иерусалимским патриархом развитие ПЦУ

СБУ блокировала копирование и сбыт данных с систем налоговой и таможенной служб

Глава Госэтнополитики заявляет, что полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, но финансирования недостаточно

Глава Tesla Илон Маск поднялся на 2-е место в списке богатейших людей мира, уступив лишь Безосу

В Украине за сутки зафиксировано 12 287 заболевших COVID-19 – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 59 млн, жертв - 1,39 млн

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

На Буковине зафиксировали 342 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА