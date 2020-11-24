Львовский горсовет провел первое заседание без мэра

Львовский городской совет нового созыва во вторник провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Заседание прошло в сессионном зале Львовского городского совета и в нем приняли участие депутаты от "Европейской солидарности", ВО "Свобода" и партии "Варта", количество которых в целом составляет 39 депутатов. Представители "Самопомочи" и "Голоса" участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

Также депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания Слипецкий заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового голову Львовской объединенной территориальной громады.

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения сессии именно 24 ноября Слипецкий отметил, что речь идет не о целесообразности, а о выполнении требований закона.

"У нас есть закон, который обязывает провести первую сессию в определенный срок. Мы и так уже провели сессию позже", – сказал он.

Как сообщалось, накануне городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов.