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10:55 24.11.2020

СБУ блокировала копирование и сбыт данных с систем налоговой и таможенной служб

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СБУ блокировала копирование и сбыт данных с систем налоговой и таможенной служб

Служба безопасности Украины блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом с информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и Telegram-каналов. Так, к противоправной схеме были привлечены должностные лица Государственной налоговой службы, Государственной миграционной службы и сотрудники банковского учреждения.

"Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение фигурантами махинации.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ст.361-2 и 362 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://cutt.ly/5hovNzl

Теги: #сбу
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