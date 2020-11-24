Посол Украины в Израиле обсудил с иерусалимским патриархом развитие ПЦУ

Ситуация в мировом православии и в Украине, а также развитие Православной церкви Украины стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с иерусалимским патриархом Феофилом III. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Встреча состоялась 23 ноября в помещении Патриархии Иерусалимской православной церкви. Феофил III поздравил посла с началом его дипломатической миссии и выразил готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству. В ходе встречи также обсуждалась ситуация в мировом православии и в Украине, в частности в контексте развития ПЦУ», - говорится в сообщении.

Глава диппредставительства отметил высокий уровень диалога и выразил благодарность патриарху.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Феофилу III за встречу, а также плодотворную дискуссию. Надеюсь на успех в дальнейшем сотрудничестве!» - написал посол на своей странице в Facebook