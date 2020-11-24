Глава Госэтнополитики заявляет, что полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, но финансирования недостаточно

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, но финансирование на следующий год недостаточно для полноценного функционирования.

"Мы выполняем 100% наших функциональных обязанностей, но еще нужно подобрать штат и решить проблему постоянного помещения - адекватного функциональным потребностям Службы. Когда эти вопросы будут решены, мы сможем покрывать более широкий спектр вопросов. Учитывая то, как все движется, полное формирование Службы состоится в январе 2021 года, а при благоприятных условиях уже к концу текущего", - сказала Богдан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, она отметила, что предусмотренного в проекте государственного бюджета финансирования в размере 16,3 млн грн будет достаточно только для того, чтобы обеспечить заработную плату работникам, оплачивать коммунальные услуги и совершать мелкие бытовые закупки с ограничением в 7 тыс. 200 грн.

"К большому сожалению, эта сумма не включает более дорогие закупки. Соответственно, с покупкой техники будут возникать трудности. Также становится невозможным создание серьезных электронных ресурсов", - добавила Богдан.

По ее словам, ведомство подавало программу финансирования мероприятий ориентировочно на 40 млн грн, но она не включена в проект государственного бюджета на 2021 год.

"Например, заказ социальной рекламы, реализация определенных просветительских мероприятий - это уже другие статьи расходов, на которые нужна отдельная бюджетная программа, а она пока не включена на следующий год. Мы будем пробовать работать в направлении грантовых возможностей и технической помощи, чтобы исправлять ситуацию с финансированием", - констатировала глава Службы.

Кроме того, она рассказала, что создание региональных представительств Госэтнополитики, вероятно, будет проходить параллельно с реформой областных государственных администраций и их трансформацией в префектуры. В таком случае с 2022 года будут существовать небольшие представительства Службы в областях.

Среди прочего, по словам Богдан, ей удается деполитизировать Госэтнополитики.

"Собственно, для меня является очень знаковым и вдохновляет работать дальше то, что за все это время нам не навязали ни одного назначения. Мы просто отбирали людей по критериям экспертности, и имеем в этом полную поддержку профильного министра. Это уже большой признак деполитизации Службы, когда имеется возможность отбирать людей на основе профессионализма, без всякого политического давления", - констатировала она.

Как сообщалось, 12 июня 2019 года Кабинет министров Украины создал Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести, а позже, в августе того же года утвердил положение о Службе.

3 марта 2020 года Кабмин своим распоряжением назначил на пять лет главой Госслужбы Украины по этнополитики Елену Богдан.



Полный текст интервью с главой Госэтнополитики Богдан будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".