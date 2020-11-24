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08:26 24.11.2020

В Украине за сутки зафиксировано 12 287 заболевших COVID-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 12 287 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 287 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 188 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 403 человека, летальных случаев – 188, выздоровели – 8 298 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев инфицирования коронавирусом; 22 ноября, было зафиксировано 12 073 новых случаев; 21 ноября был зафиксирован антирекорд - 14 580 заболевших, 20 ноября 14 575 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 647 976 человек, 11 263 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 299 358 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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