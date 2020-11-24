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05:33 24.11.2020

SpaceX еще на сутки перенесла вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink

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SpaceX еще на сутки перенесла вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink

В связи с непогодой запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на среду, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Накануне запуск был также отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе посадки первой многоразовой ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантике.

Запуск 16-й по счету группы интернет-спутников Starlink теперь планируется осуществить 24 ноября в 21:13 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 893 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

 

Теги: #перенос #сша #спутники
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