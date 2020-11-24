Минцифры и Минздрав разрабатывают единый механизм для отправки на самоизоляцию лиц контактировавших с инфицированными COVID-19 – Степанов

Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения разрабатывают единый механизм для отправки на самоизоляцию лиц контактировавших с инфицированными COVID-19, но это потребует изменений в законодательство, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Сейчас Министерство цифровой трансформации вместе с Минздравом разрабатывает все механизмы по отслеживаемых и доставку людей на самоизоляцию, которые были в контакте с больными COVID-19, но опять же это потребует существенных изменений в наше законодательство", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По словам министра, каждому кто был в контакте с больным лицом, должно приходить смс-сообщение, и человек должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть предусмотрено наказание, если человек не соблюдает требования самоизоляции, соответствующий доступ к персональным данным , чтобы проводить такой контроль в автоматическом режиме.

"Для того, чтобы это заработало, надо внести соответствующие серьезные изменения в законодательство. Мы будем готовить эти изменения, подавать и обсуждать, когда будет уже сформирована концепция именно автоматического отслеживания больных COVID-19 ", - сказал Степанов.