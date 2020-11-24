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00:34 24.11.2020

Введение жесткого карантина возможно при угрозе коллапса медицинской системы – Степанов

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Введение жесткого карантина возможно при угрозе коллапса медицинской системы – Степанов

Введение жесткого карантина возможно при угрозе коллапса медицинской системы, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может сделать от 25 до 30000. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80%, а это уже серьезная угроза ", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

 

Теги: #карантин #локдаун #степанов #украина
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