Байден планирует предложить экс-главу ФРС Йеллен на пост министра финансов – WSJ

Объявивший себя победителем президентских выборов в США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Если она пройдёт процедуру утверждения, Йеллен станет первой женщиной, занявшей этот пост", - пишет издание.

При таком развитии событий, именно от 74-летней Йеллен во многом будет зависеть то, как США станут восстанавливать экономику после пандемии коронавируса COVID-19, подчёркивается в статье.

Сама Йеллен отказалась прокомментировать газете информацию о возможном выдвижении ее кандидатуры.