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22:49 23.11.2020

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, сообщившего о "минировании" АЗС

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В Киевской области правоохранители задержали мужчину, сообщившего о "минировании" АЗС

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" автозаправочную станцию, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сообщения на "102" поступило от анонима о том, что на одной из автозаправочных станций в селе Ходосовка заложено 2 кг тротила. После чего заявитель бросил трубку. На месте предполагаемого заложения взрывчатки работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, кинологи. Ни одного предмета, который мог бы представлять угрозу жизни или здоровью людей, полицейские при обследовании АЗС и прилегающей территории не обнаружили", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

При проведении ряда полицейских розыскных мероприятий полицейские установили и задержали "минера". Им оказался 27-летний житель Обухова. Он сообщил в полицию о минировании АЗС ради развлечения.

"Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет", - подытожили в полиции.

 

Теги: #киевская #минирование #украина #полиция
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