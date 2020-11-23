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22:04 23.11.2020

Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

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Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

Король Испании Филипп VI помещен в карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19, сообщил в понедельник испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на королевский дворец.

По данным телерадиоканала, король отменил все запланированные мероприятия на то время, пока он будет оставаться в изоляции.

Королевский дворец в свою очередь отметил, что его супруга королева Летисия, дети - принцесса Леонор и инфанта София, несмотря карантин короля, смогут продолжить свою деятельность в нормальном режиме.

Теги: #испания #карантин #король #коронавирус
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