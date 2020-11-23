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20:24 23.11.2020

На Киевщине полиция задержала псевдоминера АЗС, ему грозит до 6 лет тюрьмы

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На Киевщине полиция задержала псевдоминера АЗС, ему грозит до 6 лет тюрьмы

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который анонимно сообщил на линию "102", что на одной из автозаправочных станций в селе Ходосовка заложено 2 кг тротила, после чего бросил трубку.

"На месте предполагаемого заложения взрывчатки работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники, кинологи. Ни один из предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни или здоровью людей, полицейские при обследовании АЗС и прилегающей территории не обнаружили", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук.

При проведении ряда полицейских розыскных мероприятий полицейские установили и задержали "минера". Им оказался 27-летний житель Обухова.

"Как выяснилось, он навеселе ради развлечения сообщил в полицию о заминировании", - говорится в сообщении.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Теги: #киевская_область #азс #псевдоминер
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