Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Джо Байденом, объявившим о своей победе на выборах президента США, пригласил его на встречу с главами государств и правительств стран ЕС.

"Давайте восстановим прочный союз ЕС-США. Я только что поговорил с избранным президентом Джо Байденом и пригласил его на специальную встречу в Брюсселе в следующем году с (лидерами) 27 стран ЕС", - написал Мишель в твиттере вечером в понедельник.

"Пришло время объединить усилия в борьбе против COVID-19, за климат, безопасность и многосторонность", - подчеркнул глава Евросовета.

Чуть позднее пресс-служба председателя Евросовета распространила коммюнике, в котором сообщалось, что Мишель поздравил Байдена с избранием 46-м президентом Соединенных Штатов, а Камалу Харрис - будущим вице-президентом.

Глава Евросовета приветствовал твердую приверженность избранного президента Байдена союзникам Америки и его поддержку сотрудничества с Евросоюзом.

"Настало время объединить усилия. В меняющемся мире наше партнерство будет более важным, чем когда-либо, для защиты наших граждан, восстановления экономики, остановки глобального потепления и создания более безопасного мира. ЕС и США всегда будут иметь большее влияние, если будут предпринимать совместные шаги", - заявил Мишель.

Он также поблагодарил Байдена за его поддержку выполнения соглашения о выходе Великобритании из ЕС, говорится в коммюнике Евросовета.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также в твиттере отметила: "Приятно поговорить с избранным президентом Джо Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало глобального партнерства между ЕС и США".

"Сильный Евросоюз и сильные США, работая вместе, могут формировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, многосторонности, солидарности и общих ценностях", - написала она.