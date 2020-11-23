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19:50 23.11.2020

Председатель врачебной комиссии военкомата на Киевщине требовал $1тыс. за признание непригодным к службе

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Председатель врачебной комиссии военкомата на Киевщине требовал $1тыс. за признание непригодным к службе

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан председатель военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области во время получения неправомерной выгоды в размере $1тыс.

"Установлено, что председатель ВВК требовал у гражданина Украины неправомерную выгоду в размере $1тыс. за признание лица непригодным к прохождению военной службы", - сообщает в понедельник пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

23 ноября председатель комиссии получил указанную сумму неправомерной выгоды, после чего был задержан правоохранителями. Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.

 

Теги: #киевщина #военкомат #коррупция
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