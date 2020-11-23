События

19:11 23.11.2020

Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский районный водоканал

1 мин читать
Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский районный водоканал

Кабинет министров своим постановлением №1146 от 23 ноября запретил ограничивать и отключать электроэнергию коммунальному предприятию (КП) "Попаснянский районный водоканал" (Луганская обл.) вслед за КП "Компания "Вода Донбасса" (Донецкая обл.).

Правительственным документом внесены изменения в Порядок обеспечения поставок электрической энергии защищенным потребителям, в соответствии с которыми Попаснянский водоканал отнесен к категории защищенных потребителей.

"На время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются к объектам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" и коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", ‒ говорится в обновленном тексте Порядка.

За январь-сентябрь 2020 года чистый финансовый результат КП "Вода Донбасса" составил 962,341 млн. грн убытка. По данным Донецкой облгосадминистрации, на 1 мая 2020 года общий долг предприятия за электроэнергию превысил 3,578 млрд грн, из которых 2,144 млрд грн - на подконтрольной территории и 1,434 млрд. грн ‒ на неподконтрольной. Кредиторская задолженность КП "Вода Донбасса" превышала 6,478 млрд. грн.

В сентябре этого года ООО "Луганское энергетическое объединение" отключало электроэнергию Попаснянскому водоканалу по причине задолженности КП за электроэнергию в размере 180 млн. грн.

 

Теги: #коммунальные_предприятия #отключение #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 23.11.2020
Украина в 2020г добилась наибольшего успеха в реформировании газового сектора – отчет Европейского Энергосообщества

Украина в 2020г добилась наибольшего успеха в реформировании газового сектора – отчет Европейского Энергосообщества

08:52 23.11.2020
Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после планового ремонта

Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после планового ремонта

21:08 20.11.2020
Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

20:11 20.11.2020
Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

09:27 18.11.2020
25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

19:16 17.11.2020
25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

19:06 16.11.2020
Польский консорциум теперь хочет купить у Fortum только активы в Польше, а не в Прибалтике

Польский консорциум теперь хочет купить у Fortum только активы в Польше, а не в Прибалтике

19:12 13.11.2020
Правительство Украины должно защитить интересы национальных производителей в рамках участия в Green Deal

Правительство Украины должно защитить интересы национальных производителей в рамках участия в Green Deal

15:12 11.11.2020
МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

09:26 09.11.2020
США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

Нардепы обжаловали в КС положения постановления Кабмина о "карантине выходного дня"

В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

Председатель врачебной комиссии военкомата на Киевщине требовал $1тыс. за признание непригодным к службе

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

Британии удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 к весне 2021 г - Джонсон

Чубаров сообщил, что заболел COVID-19

СБУ блокировала незаконные поставки продукции во временно аннексированный Крым

Локдаун выходного дня не панацея – решение Кабмина заболеваемость не снизило, но увеличило нагрузку на силовиков - СМИ

Саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-50, найденную в Кропивницком

в бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА