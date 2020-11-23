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18:56 23.11.2020

СБУ блокировала незаконные поставки продукции во временно аннексированный Крым

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СБУ блокировала незаконные поставки продукции во временно аннексированный Крым

 Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики на временно аннексированную территорию АР Крым.

"Оперативники спецслужбы установили, что через незаконный механизм товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ. Затем через отлаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крым. На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции.

Продолжаются следственные действия.

 

Теги: #крым #сбу
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