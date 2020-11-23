Британии удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 к весне 2021 г - Джонсон

Угрозу коронавируса COVID-19 в Великобритании, по всей видимости, удастся нейтрализовать к весне 2021 года, заявил в понедельник в обращении к палате общин британского парламента премьер-министр Борис Джонсон.

"Каждый может ускорить приход того момента и сплотиться ради финального рывка к весне, когда у нас будут все причины надеяться и верить, что достижения наших ученых окончательно покончат с тенью этого вируса", - сказал Джонсон.

Тем не менее, он отметил, что эта зима будет "тяжелой", а "Рождество нельзя будет встретить по нормальному".

Также премьер напомнил, что введенный ранее в Англии режим изоляции завершится 2 декабря: люди смогут снова покидать дома и встречаться числом не более шести, вновь откроются магазины и спортзалы; власти разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Однако все ограничительные меры вместе с локдауном не закончатся.

Так, в силу вступит унифицированная для всей страны трехуровневая система ограничений: степень ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном районе Англии. О том, где и какие уровни ограничений введут, Джонсон пообещал объявить в четверг. Он отметил, что больше районов, чем раньше, попадут в категорию с повышенными ограничениями, и принес извинения владельцам коммерческих предприятий за доставленные неудобства.

Он отметил, что усиленная борьба с вирусом на данном этапе даст жителям больше свободы в общении с родственниками и друзьями на Рождество.

"Ни один премьер-министр невоенного времени не просил столь многого у народа Великобритании", - добавил Джонсон.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, более 55 тыс. человек с COVID-19 скончались.