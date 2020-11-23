Саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-50, найденную в Кропивницком

В понедельник, 23 ноября, саперы группы пиротехнических работ Управления Госслужбы Украины по ЧС в Кировоградской области уничтожили в специально отведенном месте авиабомбу времен Второй мировой войны ФАБ-50.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС, авиабомба была обнаружена накануне по ул. Семена Тютюшкина в Кропивницком. До приезда саперов место находки охранялось полицией. В ходе контрольного обследования территории больше взрывоопасных предметов найдено не было.