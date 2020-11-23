События

18:49 23.11.2020

Саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-50, найденную в Кропивницком

1 мин читать
Саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-50, найденную в Кропивницком

 В понедельник, 23 ноября, саперы группы пиротехнических работ Управления Госслужбы Украины по ЧС в Кировоградской области уничтожили в специально отведенном месте авиабомбу времен Второй мировой войны ФАБ-50.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС, авиабомба была обнаружена накануне по ул. Семена Тютюшкина в Кропивницком. До приезда саперов место находки охранялось полицией. В ходе контрольного обследования территории больше взрывоопасных предметов найдено не было.

 

Теги: #гсчс #саперы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 22.11.2020
В Харьковской области из-за короткого замыкания произошел пожар на предприятии по переработке семян подсолнечника – ГСЧС

В Харьковской области из-за короткого замыкания произошел пожар на предприятии по переработке семян подсолнечника – ГСЧС

06:54 21.11.2020
Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

12:01 19.11.2020
В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

18:20 17.11.2020
ГСЧС получила еще 23 спасательные машины для ликвидации последствий ДТП – Мининфраструктуры

ГСЧС получила еще 23 спасательные машины для ликвидации последствий ДТП – Мининфраструктуры

10:25 16.11.2020
В Одессе в день выборов искали взрывчатку, в Херсоне на двух участках пропадало электричество

В Одессе в день выборов искали взрывчатку, в Херсоне на двух участках пропадало электричество

15:40 05.11.2020
Рада освободила спасателей ГСЧС от срочной службы в армии

Рада освободила спасателей ГСЧС от срочной службы в армии

12:42 05.11.2020
В строительном магазине в Киевской области произошел взрыв: два человека пострадали

В строительном магазине в Киевской области произошел взрыв: два человека пострадали

08:14 04.11.2020
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

11:23 02.11.2020
Спасатели ищут пропавших в субботу в Киевском море рыбаков

Спасатели ищут пропавших в субботу в Киевском море рыбаков

07:22 26.10.2020
В воскресенье поступило 13 сообщений о минировании избирательных участков, с наступлением темноты были обесточены 23 участка – ГСЧС

В воскресенье поступило 13 сообщений о минировании избирательных участков, с наступлением темноты были обесточены 23 участка – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

Нардепы обжаловали в КС положения постановления Кабмина о "карантине выходного дня"

В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

Председатель врачебной комиссии военкомата на Киевщине требовал $1тыс. за признание непригодным к службе

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский районный водоканал

Британии удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 к весне 2021 г - Джонсон

Чубаров сообщил, что заболел COVID-19

СБУ блокировала незаконные поставки продукции во временно аннексированный Крым

Локдаун выходного дня не панацея – решение Кабмина заболеваемость не снизило, но увеличило нагрузку на силовиков - СМИ

в бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА